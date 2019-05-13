Климкин поставил ультиматум Германии и Франции

Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы. Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает корреспондент «Европейской правды».
Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.
«Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что „Минска“ у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — рассказал он.
Отвечая на вопрос издания, министр отметил, что несмотря на отсутствие прямой связи между «Минском» и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. «Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — пояснил он.
Согласно сообщениям СМИ, главным лоббистом снятия санкционного давления является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств. Климкин подтвердил, что сконцентрировался на переговорах с ними.
«Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня», — сказал Климкин.
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