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Эконалог увеличивают, но не используют на улучшение экологии в промышленных городах, - АМКР

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Эконалог увеличивают, но не используют на улучшение экологии в промышленных городах, - АМКР

Платежи по экологическому налогу растут, но они не используются в Украине на природоохранные цели, заявили в пресс-службе «АрселорМиттал Кривой Рог».

Большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию. Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды, считает финансовый директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Пличко.

«Наше предприятие платит значительные средства по экологическому налогу, размер которого существенно увеличился в 2019 году. Если в прошлом году общая сумма уплаченного нами экологического налога составила более 223 млн грн, то только за первый квартал 2019-го она возросла до 101,2 млн грн, из них 33 млн грн — это платежи за выбросы СО2», — отметил он.

Пличко напомнил, что с января ставка налога на выбросы углекислого газа поднялась с 0,41 до 10 грн за тонну, что в 25 раз больше, чем предприятия платили раньше. Если в прошлом году государство получило за выбросы СО2 стационарными источниками около 52 млн грн, то в этом сумма вырастет, по некоторым оценкам, до 1,2 млрд грн.

«Однако эти огромные суммы практически никак не повлияют на улучшение экологической ситуации. В том числе в тех городах, где сосредоточена крупная промышленность — Мариуполе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и других. В том же Кривом Роге большая часть уплаченных нашим предприятием средств по экологическому налогу, теперь идет мимо городского бюджета», — сказал он.

По словам Пличко, платежи за выбросы СО2 с этого года полностью зачисляются в доходы государственного бюджета Украины, местные бюджеты были лишены этого важного источника дохода. Они лишь частично получают отчисления от эконалога за другие виды (источники) загрязнения. «Это означает, что городской бюджет Кривого Рога в 2019 году и в последующем, если не внести изменения в налоговое законодательство, не получит от нашего предприятия налоговые средства, необходимые для улучшения экологической ситуации в городе», — отметил Пличко.

По его словам, из сложившейся ситуации существует видим один выход: экологические отчисления должны оставаться на местах и использоваться по назначению там, где непосредственно происходит загрязнение атмосферы или нанесение прочего экологического ущерба.

«Такой подход полностью соответствовал бы взятому государством курсу на децентрализацию и усиление финансовой самостоятельности местных общин. С другой стороны, это повысило бы целевое использование средств — они бы шли на экологические мероприятия, а не просто поступали бы как сейчас в общий бюджетный котел. А если бы еще предприятия-плательщики эконалога получили возможность самостоятельно использовать часть обязательных экологических отчислений на природоохранные меры, то это бы позитивно повлияло на жизнь в тех городах, где расположены такие предприятия. Поскольку никто другой, кроме самого предприятия, не может знать лучше, какие именно меры следует предпринять для уменьшение негативного экологического воздействия от его деятельности», — сказал Пличко.

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По его мнению, наиболее справедливой и прогрессивной системой экологических отчислений могла бы стать модель, при которой половина из них направлялась бы в местные бюджеты, а вторая оставалась в распоряжении предприятий-плательщиков и использовалась ими исключительно на мероприятия природоохранного характера. Фискальные органы могут следить за соблюдением предприятиями целевого использования средств экологического налога, а в случаях выявления нарушений (нецелевых трат) — требовать от них уплаты штрафных санкций в бюджет.

АрселорМиттал Кривой Рог, экологический налог, эконалог
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Мнения

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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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