Цена биткоина установила рекорд года

Ночью 14 мая биткоин поднялся выше $8022, по данным сервиса CoinMarketCap. Это рекордный показатель с июля прошлого года. На бирже Coinbase монета торговалась на уровне в $8100. Сейчас ее стоимость немного снизилась, до $8014. Только за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13,6%, а с февраля ее курс увеличился более чем в два раза.
Активно растут в цене и альткоины. За прошедшие сутки Ethereum вырос на 9,67%, до $208. XRP поднялся на 20,77%, и сейчас он торгуется на уровне $0,38. Bitcoin Cash подорожал на 10,59%, до $394.
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