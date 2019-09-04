У налоговой на 9 млрд грн претензий к ArcelorMittal Кривой Рог

Офис крупных налогоплательщиков завершил начатый 14 мая 2019 года аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий составляет 9 млрд грн, сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов.

«На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн», — сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса — работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

«Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы», — отметил глава Офиса.

«По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат», — добавил Бамбизов.