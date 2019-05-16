В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского и не готовятся к его встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК.
«Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что во многих странах не предусмотрено посещение гостей», — сказал Песков.
Он добавил, что ему не известно о планах «проведения контакта» Путина и Зеленского в ближайшее время.
Напомним, что ранее сегодня Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016