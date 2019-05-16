В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского и не готовятся к его встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК.

«Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что во многих странах не предусмотрено посещение гостей», — сказал Песков.

Он добавил, что ему не известно о планах «проведения контакта» Путина и Зеленского в ближайшее время.

Напомним, что ранее сегодня Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.