Депутаты придумали, как не допустить роспуска Рады

В ближайшие время в Верховной Раде Украины может быть объявлено об отсутствии правящей коалиции, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к руководству парламента.
«Один из рассматриваемых вариантов — объявить об отсутствии коалиции с завтрашнего дня и, тем самым, начать 30-дневный отсчет до формирования новой», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это может стать «предохранителем» от возможного роспуска парламента президентом на основании фактического отсутствия коалиции.
Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она создана не будет, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.
Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. В коалицию вошли фракции Блока Петра Порошенко, «Народного фронта», Объединения «Самопомич», Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины». В ее составе было 302 депутата.
Позднее фракции «Самопомич», Радикальной партии и «Батькивщины» заявили о выходе из коалиции.
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