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Рада продлила льготный период легализации евроблях

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Рада продлила льготный период легализации евроблях

Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее — до 21 мая).

Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые были внесены с голоса главой комитета таможенной и налоговой политики Ниной Южаниной в проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона «Об электронных доверительных услугах» проголосовали 236 народных депутатов, приняв законопроект за основу и в целом.

Таким образом, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль, увеличен на 90 дней — со 180 до 270 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100%-ным ставкам акцизного сбора.

Как сообщалось, жесткие штрафные санкции для владельцев «евроблях» должны были вступить в силу 22 мая, и предполагали как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля. Владельцы «евроблях» в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период «легализации».

Кроме того, принятым законопроектом Рада исключила трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА из перечня освобожденного от НДС импорта.

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Как сообщалось, отменить освобождение от уплаты НДС импорта таких трансформаторов просил производитель этой продукции — «Запорожтрансформатор», заявлявший, что такая льгота для импортных трансформаторов может привести к ликвидации предприятия из-за неконкурентоспособности его продукции.

Помимо этого, принятым законопроектом Рада по просьбе участников рынка расширила определение «виски».

евробляхи
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Четверг, 16 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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