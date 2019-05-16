Смелянский хочет продать Главпочтамт

«Укрпочта» не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать, но для этого компании необходимо получить разрешение правительства. Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на презентации годового отчета компании в Киеве 16 мая, сообщает Интерфакс-Украина.
«Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей „Укрпочте“, в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например», — сказал он.
По словам Смелянского, «если на то будет воля государства», компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города.
При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам «Укрпочты» в областных центрах.
Глава компании также сказал, что размещение Главпочтамта в центре столицы вызывает проблемы с доставкой почты в случае, если в городе происходят какие-либо протестные акции или демонстрации, из-за которых транспорт не может покинуть Главпочтамт, соответственно, теряется время доставки корреспонденции.
«Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах — ред.) — около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики „Укрпочты“, портили этим городской трафик», — считает гендиректор «Укрпочты».
По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же — многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.
Для получения возможности продать неиспользуемое или убыточное имущество, по словам Смелянского, «Урпочте» необходимо получить разрешение правительства, поскольку сейчас компания не имеет на это прав.
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