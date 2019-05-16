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Смелянский хочет продать Главпочтамт

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Смелянский хочет продать Главпочтамт

«Укрпочта» не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать, но для этого компании необходимо получить разрешение правительства. Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на презентации годового отчета компании в Киеве 16 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

«Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей „Укрпочте“, в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например», — сказал он.

По словам Смелянского, «если на то будет воля государства», компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города.

При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам «Укрпочты» в областных центрах.

Глава компании также сказал, что размещение Главпочтамта в центре столицы вызывает проблемы с доставкой почты в случае, если в городе происходят какие-либо протестные акции или демонстрации, из-за которых транспорт не может покинуть Главпочтамт, соответственно, теряется время доставки корреспонденции.

«Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах — ред.) — около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики „Укрпочты“, портили этим городской трафик», — считает гендиректор «Укрпочты».

По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же — многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.

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Для получения возможности продать неиспользуемое или убыточное имущество, по словам Смелянского, «Урпочте» необходимо получить разрешение правительства, поскольку сейчас компания не имеет на это прав.

Укрпошта, Главпочтамт, Игорь Смелянский
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Четверг, 16 мая 2019
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политический консультант

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Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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