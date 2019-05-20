В России не намерены обсуждать с Зеленским вопрос возврата Крыма

Крым является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины.
«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ», — заявил представитель Кремля.
Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский «может и должен решить» на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.
Напомним, что после вступления в должность главы государства Зеленский назвал прекращение войны на Донбассе первым заданием на посту главы государства. Он подчеркнул, что готов на непопулярные решения для прекращения войны. «Если нужно будет, я готов потерять свою должность ради того, чтобы наступил мир», — подчеркнул он. Президент отметил также, что готов к диалогу по прекращению огня, настаивая при этом на возвращении пленных. «Я готов к диалогу, но уверен, что первым шагом для диалога станет возвращение всех украинских пленных», — подчеркнул он.
При этом Зеленский заявил о необходимости возвращения потерянных территорий. «И Крым, и Донбасс — украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но, и главное, — людей», — добавил он.
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