Климкин намерен баллотироваться в Киеве по мажоритарке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Верховную Раду.

«Я не вижу сейчас партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям открыт. Но я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не идти в списки. Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец», — отметил он в беседе с журналистами.

При этом Климкин подтвердил, что у него нет планов войти в состав партии «Блок Петра Порошенко» в связи с избирательной кампанией. «Я никогда не был членом БПП и становиться не собираюсь», — сказал министр.

На прошлой неделе Климкин подал заявление об отставке с поста главы МИД. Тогда он заявил о намерении остаться в политике, приняв участие в парламентской кампании.