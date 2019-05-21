Гройсман пугает, что снижение тарифов может привести к кризису

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис и разрыв международных договоров. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов — Ред.) я бы это сделал позавчера», — заявил Гройсман.

«Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующих годах.