Искусственный интеллект от Google научился распознавать рак легких не хуже врачей

Системы диагностики на основе искусственного интеллекта выявляют рак легких не хуже, а то и лучше, чем сертифицированные медики. Согласно исследованию, проведенному инженерами Google при участии ряда медицинских центров в США, компьютерные алгоритмы верно диагностируют признаки онкологического заболевания в 94% случаев.
Нейросеть Google тренировали на выборках пациентов, у которых было обнаружено злокачественное новообразование легкого. В прошлом году эта болезнь стала причиной смерти 160 тысяч человек в США и 1,7 миллиона в мире, пишет The New York Times.
Когда алгоритмам «скормили» 6716 снимков грудной клетки, сделанных методом компьютерной томографии, они угадали диагноз в 94% случаев. Когда диагноз ставился по одному снимку, ИИ-система оказалась надежнее шести опытных врачей-рентгенологов — у неё было меньше ложнопозитивных и ложноотрицательных результатов. В случае, когда были доступны предшествующие снимки, система и люди-специалисты шли вровень. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine.
Отметим, что ранее в Google разработали ИИ-систему, которая превзошла человека в точности диагностики рака груди. Анализируя биопсию лимфатических узлов на слайдах, Lymph Node Assistant (LYNA) определяла наличие злокачественной опухоли с 99-процентной точностью, в то время как врачи-гистологи упускали из виду мельчайшие метастазы в 62% случаев.
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