Зеленский назначил своего первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в тексте указа.

Отметим, что Шефир является совладельцем студии «Квартал 95».

Напомним, что ранее Зеленский назначил главу своей администрации.