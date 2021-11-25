По делу о покушении на Шефира провели 100 обысков

Работники правоохранительных органов провели 100 обысков в рамках расследования покушения на помощника президента Сергея Шефира.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
«В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления», — проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, добавили в ведомстве, обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом.
В ОГП отметили, что в настоящее время по данному уголовному делу о подозрении не сообщено ни одному лицу.
Напомним, в Ивано-Франковске представители партии «Европейская солидарность» заявили, что 24 ноября у депутата облсовета Сергея Волошина работники правоохранительных органов провели обыск по делу о покушении на Шефира.
Одним из оснований обыска было то, что Волошин является владельцем оружия калибра 7.62, из которого стреляли в Шефира.
В Киевской области 22 сентября был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, его водитель был ранен. По информации МВД, в автомобиль попало в общей сложности 18 пуль. По факту обстрела автомобиля было открыто уголовное производство.
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