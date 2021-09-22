Зеленский не изменит свой рабочий график в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует изменять график своих мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Украине.

«Давайте говорить откровенно. Если бы я не имел того статуса и доверия и не был бы президентом Украины, то мой приоритет был бы — находиться с моим товарищем, но мы понимаем, что, прежде всего, я президент, а потом отец, муж, сын и товарищ. Такие приоритеты расставила мне жизнь. Я президент и я должен представлять прежде всего государство. Сорвать встречи с премьер-министром (Великобритании — Ред.) Джонсоном, например, которая очень важна... Великобритания — страна, которая нас действительно очень сильно поддерживает. Сорвать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на протяжении своего выступления на Генассамблее ООН», — заявил Зеленский журналистам накануне своего запланированного выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что вернется в Киев сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генассамблеи ООН и проведения ряда заранее запланированных встреч с президентами других стран, инвесторами и представителями бизнеса в США.

«После этого никто отдыхать не будет, и никто оставаться ночевать (в Нью-Йорке — Ред.) не будет. Сразу после этого поеду домой и уже займусь этим процессом более детально», — резюмировал президент.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.