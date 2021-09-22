Войти
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
евроинтеграция
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
официально
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский назвал свою версию причин покушения на Шефира

244
Зеленский назвал свою версию причин покушения на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной версией покушения на своего помощника Сергея Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на курс и деятельность президентской команды по ограничению их влияния в Украине.

«Таких шагов в отношении близких людей президента даже в очень сложное время после 2014 года не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы (команда Зеленского — Ред.) хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось — это направление нами выбрано правильно. Это говорит о том, что, если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из их рук это уходит. Поэтому я считаю, что это одна из вероятных версий того, что, к сожалению, произошло», — сказал Зеленский в Нью-Йорке в среду в комментарии телеканалу «Дом».

При этом глава государства подчеркнул, что «не собирается их (политико-финансовые группы — Ред.) обвинять». «Будем ждать следствия», — сказал президент.

По словам Зеленского, правоохранители будут искать непосредственных исполнителей покушения на убийство Шефира. «Я не могу сказать с уверенностью, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли... Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы намного открытее работают, и для общества в том числе, поэтому никаких запугиваний. Просто нужно сделать свою работу и соответствующие выводы», — сказал он.

Президент также сказал, что расценивает покушение на Шефира как давление непосредственно на него. «Для меня важна сложившаяся ситуация — и даже не из-за того, что это мой товарищ, хотя это мой очень теплый и близкий друг — что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки, такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский предупреждал о том, что «ответ президентской команды на покушение на Шефира будет сильным».

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, обстрел автомобиля первого помощника президента Украины связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

В то же время он отметил, что «не следует все сводить только к олигархам, поскольку больше рисков, на его взгляд, связаны с решениями Совета национальной безопасности и обороны, которая применяла санкции и в отношении олигархов и их структур, криминалитета и контрабандистов».

Читайте также: Европейцы считают, что между США и Китаем с Россией уже идет холодная война

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Владимир Зеленский, Сергей Шефир
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016