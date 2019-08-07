Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы администрации президента Андрея Богдана заявлением, что уже уволил его.
Это уже вторая петиция на сайте президента с аналогичным требованием. Первая была создана через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое число подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая набрала необходимое число голосов в конце июля.
«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Ранее Зеленский создал Офис президента вместо администрации главы государства, а 25 июня уволил Богдана с должности главы администрации и назначил его руководителем офиса.
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