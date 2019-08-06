Кличко из отпуска «потроллил» Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.
«Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...», — написал он в Твиттер.
Напоним, что Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. При этом Кличко ранее заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям — либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.
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Богдан же утверждал, что Кличко не контролирует Киевсовет и договаривается в нем со «смотрящими», а также что человек одного из «смотрящих» просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 млн долларов.
Ткаченко заявляет, что бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а Вадим Столар и Максим Микитась, причастные к застройкам.
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