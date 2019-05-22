С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП

Указ президента Украины Владимир Зеленский № 309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства.

В настоящее время данный указ на сайте президента отсутствует.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины.

В то же время интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Дипломат, якобы, соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не замглавы АП.