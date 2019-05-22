У Зеленского обнародовали свой вариант видео с инаугурации

В команде президента Владимира Зеленского опубликовали видео о подготовке к инаугурации 20 мая и пути президента к Верховной Раде. Соответствующее видео опубликовала команда Зеленского в Facebook.
Саундтреком к видео стала мелодия из сериала «Слуга народа».
Когда Зеленский направлялся в Верховную Раду, оператор спросил, помнит ли он, как стать президентом и остаться человеком? Зеленский ответил, что да, и добавил, что пока все правильно.
По дороге к ВР он делает селфи с женой и здоровается с людьми вокруг.
Также, направляясь из парламента, он просит обращаться к нему по имени.
«Ребята, давайте не будем меня называть Владимир Александрович, я очень вас прошу, Владимир», — сказал он по дороге в Администрацию президента.
В конце видео Зеленского показывают в президентском кресле в АП. Его команда аплодирует, а он взамен простит «не хлопать» и шутит.
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