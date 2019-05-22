Зеленский назначил своего представителя в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабинете министров.

Соответствующий указ № 314/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить ГЕРУСА Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины». — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Андрей Герус был членом команды Владимира Зеленского и отвечал за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование.