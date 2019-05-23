Войти
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
кадры
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду
планы
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду
Кабмин выделил деньги на аудит Укроборонпрома
официально
Кабмин выделил деньги на аудит Укроборонпрома

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

909
Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский не исключает возможность отзыва законопроекта № 10318 об отсрочке нового рынка электроэнергии. Главное условие — Правительство должно взять ответственность на себя. Об этом он заявил в рамках Форума по энергетической безопасности Украины, передают Украинские Новости.

«Верховная Рада приняла законопроект два года назад о рынке электроэнергии. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность, и они убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: друзья, мы убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля. Мы берем на себя ответственность. Мы с Л. Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект».

Как сообщалось, вчера 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

«Речь идет о возложении специальных обязательств на „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично на „Укрэнерго“, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие», — рассказали в правительстве.

Читайте также: «Зеленая миля» украинской энергетики

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии должен запуститься с 1 июля. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

«Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей», — сказал Гройсман. Именно для этого, по аналогии с Францией, на энергорынке которой так же большая доля атомной энергии, на государственные генерации («Энергоатом» и «Укргидроэнерго») накладываются спецобязательства (PSO).

Как сообщалось, в 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Александр Домбровский, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016