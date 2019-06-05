Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров

В Украине продолжается борьба за европейский рынок электроэнергии и в ней комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК стал на сторону лоббистов отсрочки запуска рынка. Об этом написал эксперт-международник Андрей Бузаров в Facebook.
«Комитет по ТЭК решил провести энергетическую контрреволюцию: собрал исключительно сторонников переноса даты запуска рынка (=отмены реформы), не пустил журналистов, не пустил даже других членов комитета... Как говорят журналисты, дверь была просто закрыта изнутри», — написал Бузаров о заседании парламентського комитета, на котором одобрили законопроект о переносе даты запуска рынка электроэнергии на 3 месяца.
Бузаров утверждает, что близкий к президенту бизнесмен Игорь Коломойский не раз заявлял о том, что рынок нужно отменить, поскольку он заинтересован в ручном регулировании тарифов. И ему в этом решил помочь и. о. главы парламентского комитета Александр Домбровский.
«Что дальше — непонятно. Вряд ли в Верховной Раде найдутся депутаты, готовые так помочь Игорю Валерьевичу. Ведь многие из них явно обижены, что новый президент на 6 месяцев сократил их термин депутатства», — прогнозирует эксперт.
Эксперт также отметил, что ответственные за проведение реформы структуры — Минэнергетики, НКРЭКУ, а также крупнейшая генерируются компания «Энергоатом» заявили о готовности к запуску рынка 1 июля. И инициативы о необходимости отсрочки старта на этом фоне выглядят стремлением полностью отменить реформу.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Запуск рынка является обязательством Украины перед ЕС по имплементации Третьего энергопакета, а также условием получения нашей страной кредитов МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.
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