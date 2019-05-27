Партия «Слуга народа» рассчитывает сформировать однопартийное большинство в Раде

Партия «Слуга народа» рассчитывает в результате досрочных парламентских выборов, запланированных на 21 июля, получить достаточно мест в Раде для формирования однопартийной коалиции. Об этом в понедельник заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
«Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть программа максимум — сформировать коалицию из одной политической силы», — сказал на пресс-конференции в Киеве.
При этом глава партии Дмитрий Разумков добавил, что результаты выборов для партии пока «сложно прогнозировать», так как еще не определены кандидаты по мажоритарным округам. «Мы хотим реализовать программу максимум, чтобы в парламенте было как можно больше представителей нашей партии, чтобы максимально эффективно реализовать все задачи», — заключил он.
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