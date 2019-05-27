Конкурентоспособность бизнеса невозможна без понимания стратегии развития

В современных условиях, распространенная точка зрения, что «стратегия это то же самое, что и тактика, только надолго» — не работает. Если ваш бизнес будет постоянно что-то улучшать без конкретной цели, то сколько бы ресурсов вы не затратили, рано или поздно ваши позиции на рынке будут ослаблены или потеряны, в независимости от того, насколько велик ваш бизнес. Без работы на стратегическом уровне, невозможно повысить конкурентоспособность — считает адвокат Константин Кривопуст.

Обычно к вопросу стратегии, начинают подходить тогда, когда уже сталкиваются с определенными проблемами. По словам адвоката, как правило, это жесткая конкуренция и необходимость отстоять свои позиции.

При этом очень важно понимать, над чем вы собираетесь работать, для повышения конкурентоспособности бизнеса. Ведь есть ряд внешних факторов, которые влияют на бизнес, а также немало важны внутренние факторы и процессы. Если вы выберете стратегию, направленную на внешние факторы, то изначально вы должны, сосредоточится на расширении рынка сбыта, открытии новых точек продаж или усиление стратегии агрессивной политики продаж, а также на правильной политике в формировании цены. Такой подход принесет позитивные результаты и может хорошо сработать в краткосрочной перспективе. Если же вы нацелены на более длительный период, то необходимо сосредоточится над внутренней стратегией повышения конкурентоспособности, а именно усилить контроль качества продукции или повысить сервис предоставляемых услуг, работать над сокращением кредитной и дебиторской задолженности, осваивать новые направления для усиления и диверсификации основного вида деятельности бизнеса.

Однако любой из перечисленных подходов не является исчерпывающим. Ключевым должно стать понимание, что работа над повышением конкурентоспособности должна проводится не хаотично, а на постоянной основе и с определенной стратегической направленностью. Нужно четко представлять себе ваш бизнес, ваш рынок и ваших конкурентов хотя бы в перспективе ближайших десяти лет — отмечает Константин Кривопуст.