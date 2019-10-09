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Расширение сферы использования РРО это не просто фискальная новация, - эксперт

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Расширение сферы использования РРО это не просто фискальная новация, - эксперт

Расширение сферы использования регистратора расчетных операций (РРО), предусмотренное законопроектами № 1053-1 и № 1073 это не просто фискальная новация — считает адвокат Константин Кривопуст.

По мнению эксперта, главное в этом нововведении, это не столько противодействие серым схемам в торговле и не столько дополнительная возможность защитить покупателя от недобросовестного продавца, а формирование новой культуры, где продавец и покупатель становятся легальными, несут взаимную ответственность и требуют ответственного отношения к себе со стороны институтов государства.

«Этот шаг приближает нас к культуре западного потребительского общества. В западном потребительском обществе, избиратель это прежде всего налогоплательщик, который честно платит налоги, знает сколько точно он заплатил государству за его административные услуги и который на выборах голосует не за „умных или красивых“, а за конкретный тип будущей налоговой политики.

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Если это нововведение, вместе с другими инициативами Президента Зеленского в рамках его курса на „Государство в смартфоне“ будут успешными, то для это станет реальным продвижением к формированию ответственного среднего класса в Украине, о котором до этого много говорилось, но мало что делалось на практике. Подобные инициативы можно только поприветствовать хотя бы по той причине, что для их реализации власть обязана будет обеспечить покрытие территории Украины хорошим Интернетом и уделить серьезное внимание вопросам цифрового просвещения граждан», — считает Константин Кривопуст.

Константин Кривопуст, РРО
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