Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит Избирательный кодекс с открытыми списками

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поставит на рассмотрение Избирательный кодекс немедленно после решения Комитета ВР по вопросам правой политики и правосудия, который должен подготовить документ ко второму чтению.
Об этом спикер сказал, обращаясь к заместителю председателя фракции «Самопомощи» Руслану Сидоровичу, призвавшему ВР принять Избирательный кодекс, сообщает Укринформ.
«Только с решением комитета может быть рассмотрение. Поэтому призываю вас: в среду — рассмотрение на комитете и безотлагательно ... я поставлю на рассмотрение Избирательный кодекс с открытыми списками», — заявил Парубий.
Он отметил, что комитет может собраться сегодня, если на то будет политическая воля.
По убеждению Парубия, депутаты смогут объединиться и принять Избирательный кодекс с открытыми списками.
Ранее глава ВР выражал надежду, что парламент примет Избирательный кодекс до конца 10-й сессии, которая продлится до середины июля.
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