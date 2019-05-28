Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит Избирательный кодекс с открытыми списками

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поставит на рассмотрение Избирательный кодекс немедленно после решения Комитета ВР по вопросам правой политики и правосудия, который должен подготовить документ ко второму чтению.

Об этом спикер сказал, обращаясь к заместителю председателя фракции «Самопомощи» Руслану Сидоровичу, призвавшему ВР принять Избирательный кодекс, сообщает Укринформ.

«Только с решением комитета может быть рассмотрение. Поэтому призываю вас: в среду — рассмотрение на комитете и безотлагательно ... я поставлю на рассмотрение Избирательный кодекс с открытыми списками», — заявил Парубий.

Он отметил, что комитет может собраться сегодня, если на то будет политическая воля.

По убеждению Парубия, депутаты смогут объединиться и принять Избирательный кодекс с открытыми списками.

Ранее глава ВР выражал надежду, что парламент примет Избирательный кодекс до конца 10-й сессии, которая продлится до середины июля.