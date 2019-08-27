Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс с открытыми списками, следующий шаг — передача принятого законопроекта на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил в Twitter.
«Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь — подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!» — отметил Парубий, обнародовав соответствующее фото с Кодексом.
Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов.
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