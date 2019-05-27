Рада может рассмотреть проект Избирательного кодекса с открытыми списками на следующей неделе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказывается за принятие Избирательного кодекса во втором чтении и в целом, и надеется, что парламентарии приступят к его рассмотрению на следующей пленарной неделе.
«Я сейчас публично даю поручение главе комитета по правовой политике и правосудию подготовить немедленно ко второму чтению Избирательный кодекс № 3112-1, в том числе и моего авторства, который предусматривает введение открытых списков», — сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, необходимо еще раз собрать рабочую группу по подготовке ко второму чтению Избирательного кодекса.
Спикер прогнозирует, что на этой пленарной неделе парламент не сможет рассмотреть данный законопроект, однако на следующей это возможно.
«Со следующей пленарной недели мы сможем начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках. Я уверен, это большое обязательство нашего парламента. И я надеюсь, что все руководители фракций меня поддерживают в этом стремлении», — сказал Парубий.
Согласно календарному плану 10-ой сессии Верховной Рады 8-го созыва парламент работает в пленарном режиме 28-31 мая и 4-7 июня.
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