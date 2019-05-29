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Китай может ограничить экспорт в США редкоземельных металлов

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Китай может ограничить экспорт в США редкоземельных металлов

Спекуляции о том, что Китай может использовать свое доминирующее положение в качестве поставщика редкоземельных элементов как оружие в торговой войне, усилились, после того как китайский чиновник предупредил, что товары, изготовленные из этих материалов, не должны использоваться против Китая, сообщает CNBC.

Комментарий, который передало Центральное телевидение Китая (CCTV), был воспринят как завуалированная угроза, направленная на США и их технологические компании, зависящие от редкоземельных элементов.

«Что я могу вам сказать, так это то, что если кто-то будет использовать товары, произведенные с использованием редкоземельных элементов, которые мы экспортируем, чтобы сдержать развитие Китая, то население [южной провинции Цзянси, где добываются редкоземельные металлы], а также весь остальной китайский народ будут недовольны», — сказал китайский чиновник из Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC).

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил предприятие по производству редкоземельных металлов JL MAG Rare-Earth Co. в Цзянси. Этот визит вызвал предположение, что Китай может запретить экспорт редкоземельных металлов в США в качестве ответной меры в торговой войне.

Редкоземельные элементы используются в аккумуляторных батареях для электрических и гибридных автомобилей, а также для производства компьютеров, DVD-плееров, ветряных турбин, катализаторов в автомобилях, мониторов, телевизоров, осветительных приборов, лазеров, волоконной оптики, сверхпроводников и т. д. Некоторые редкоземельные металлы необходимы для производства военной техники, включая реактивные двигатели, системы наведения ракет, системы противоракетной обороны, спутники и лазеры.

Хотя Китай до сих пор прямо не заявил, что ограничит поставки редкоземельных элементов в США, китайские СМИ намекают на то, что это произойдет.

В комментарии, озаглавленном «США, не стоит недооценивать способность Китая нанести ответный удар», официальная газета правящей Коммунистической партии «Жэньминь жибао» отметила «неудобную» зависимость США от редкоземельных элементов из Китая.

«Несомненно, американская сторона хочет использовать продукцию, изготовленную с использованием экспортируемых Китаем редкоземельных элементов, для противодействия и подавления развития Китая. Китайский народ никогда не примет этого!» — написала газета.

Китайский таблоид Global Times также сообщил во вторник, что Китай «серьезно рассматривает» ограничение экспорта редкоземельных элементов в США.

«Исходя из того, что я знаю, Китай серьезно рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных элементов в США. Китай также может принять другие контрмеры в будущем», — написал главный редактор издания Ху Сицзинь в Twitter.

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Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов, среди которых гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий, эрбий, скандий, иттрий и лантан.

На долю Китая, доминирующего мирового поставщика редкоземельных металлов, приходится около 80% американского импорта этих элементов.

США, Китай, редкоземельные металлы
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