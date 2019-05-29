Спецпрокурор Мюллер объявил о закрытии «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он покидает Минюст США.

«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сообщил он журналистам.

Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.

Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — подчеркнул он.

В то же время комиссия не выявили сговора президента Дональда Трампа с Россией.