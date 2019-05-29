Парубий и Кличко собираются идти на выборы вместе с Порошенко

Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом «Украинской правде» сообщили собственные источники.
«Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился», — отметил высокопоставленный собеседник, который близок к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но не входит в политсилу.
Эту информацию косвенно подтвердили источники в команде киевского городского головы.
Кроме этого источники в окружении Петра Порошенко и во фракции «Народный фронт» утверждают, что спикер парламента Андрей Парубий также может присоединиться к «Европейской солидарности».
Корреспондент УП напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко в одном из мессенджеров, однако мэр и спикер проигнорировали наш вопрос, прочитав его.
По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.
«Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается», — добавляет собеседник из окружения Порошенко.
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