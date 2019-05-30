В результате падения военного вертолета погибли комбриг и трое летчиков

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, на борту которого находился командир 16-й отдельной бригады армейской авиации и еще три члена экипажа, все они погибли.
Связь с вертолетом Ми-8, который совершал учебно-тренировочный полет, была потеряна накануне вечером. Позже выяснилось, что вертолет разбился возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. На борту находились четыре человека, в том числе и командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Сухопутных войск ВСУ. Все они погибли.
Причины аварии неизвестны. Для расследования причин случившегося на место выехала комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования сухопутных войск.
Отметим, что в конце марта крупная авария с участием военного вертолета такого типа произошла в Казахстане. Там разбился Ми-8, который участвовал в учениях. В результате инцидента погибли 13 человек.
Расследовавшая происшествие комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало «непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016