В результате падения военного вертолета погибли комбриг и трое летчиков

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, на борту которого находился командир 16-й отдельной бригады армейской авиации и еще три члена экипажа, все они погибли.

Связь с вертолетом Ми-8, который совершал учебно-тренировочный полет, была потеряна накануне вечером. Позже выяснилось, что вертолет разбился возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. На борту находились четыре человека, в том числе и командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Сухопутных войск ВСУ. Все они погибли.

Причины аварии неизвестны. Для расследования причин случившегося на место выехала комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования сухопутных войск.

Отметим, что в конце марта крупная авария с участием военного вертолета такого типа произошла в Казахстане. Там разбился Ми-8, который участвовал в учениях. В результате инцидента погибли 13 человек.

Расследовавшая происшествие комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало «непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе».