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Синоптики обещают в Украине почти тропическую погоду: дожди и жару

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Синоптики обещают в Украине почти тропическую погоду: дожди и жару

В Украине в четверг, 30 мая, ожидаются дожди в большинстве областей, температура воздуха днем на западе составит +16-21°; на остальной территории — 28-33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«30 мая переменная облачность. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, местами Кировоградской и Одесской областях днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.

Температура в западных областях днем 16-21° тепла; на остальной территории днем 28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29° тепла.

В последующие два дня, 31 мая — 1 июня, сохранится переменная облачность. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы (1 июня в большинстве западных и северных областях местами), днем шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, в западных областях ночью 9-14 °, днем 19-24 °.

На остальной территории жаркая погода без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 15-20°, днем 28-33 °. Ветер северо-западный и северный, 31 мая в восточной части страны юго-восточный, 5-10 м/с.

В течение 2-3 июня синоптики прогнозируют жаркую неустойчивую погоду: кратковременные дожди, грозы, лишь 2 июня в Приазовье и Крыму без существенных осадков. Температура ночью 13-19 °, в западных областях 9-15 °; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33 °.

В Киеве и Киевской области 30 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура в столице днем 25-27° тепла; по области — днем 24-29° тепла.

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31 мая — 1 июня в Киеве, по данным синоптиков, небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м / с, днем 31 мая местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °.

В течение 2-3 июня в столице снова ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.

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