Порошенко упрекал США в недостаточной поддержке на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что тот оказывает ему недостаточную поддержку в ходе президентских выборов. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал Волкер. Он добавил, что Вашингтон готов продолжать совместную работу вне зависимости от того, кто возглавил Украину, поддерживать ее борьбу с коррупцией, стремление к демократии и ориентированность на Запад.
Когда и при каких обстоятельствах Порошенко говорил о недостаточной поддержке со стороны Вашингтона, Волкер не уточнил.
Напомним, что Порошенко проиграл выборы президента Украины Владимиру Зеленскому с разгромным счетом. Во втором туре Зеленский одержал безоговорочную победу, набрав 73,22%, Порошенко заручился поддержкой лишь 24,46%.
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