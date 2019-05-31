Экономика Турции вышла из рецессии

Турция вышла из рецессии в I квартале на фоне увеличения кредитования государственными банками, сообщает Bloomberg.
ВВП страны с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует прогнозам экономистов.
Однако экономика Турции в I квартале сократилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено падением расходов домохозяйств на потребление, которое традиционно является основным драйвером роста.
Дальнейшее восстановление экономики зависит от перспектив лиры, падение которой на 5% в этом квартале привело к тому, что доверие потребителей достигло рекордно низкого уровня.
Ослабление валюты создает риски для инфляции, которая все еще держится на уровне около 20% и мешает центральному банку снизить процентные ставки.
В прошедшем квартале наблюдалось широкомасштабное восстановление активности. Финансовый сектор, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство вернулись к росту в квартальном выражении.
Государственные расходы выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы домашних хозяйств снизились на 4,7%, инвестиции упали на 13%.
Экспорт в I квартале вырос на 9,5%, поскольку ослабление лиры позволило турецким промышленникам оставаться конкурентоспособными на зарубежных рынках.
Также перед мартовскими выборами начался поток стимулов. Государственные банки в прошедшем квартале увеличили кредитование на 30% до 1,09 трлн лир ($181 млрд), что способствовало росту промышленного производства и розничных продаж. Объем кредитов, предоставленных частными банками, вырос на 5%.
Правительство Турции прогнозирует рост ВВП страны на 2,3% в 2019 г. В то же время Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley прогнозируют сокращение ВВП на 2,5% и 1,8% соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016