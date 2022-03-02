Германия поддержала решение Турции не пропускать военные корабли РФ через проливы

Правительство ФРГ приветствует решение Турции не пропускать военные корабли России через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявила в среду на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.
«Правительство ФРГ приветствует то, что российские военные корабли там не получают пока разрешения на проход», — утверждала она.
Ранее Анкара официально проинформировала Россию и Украину о том, что Турция применит 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk.
Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает происходящее в Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Как ранее пояснил министр, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.
Напомним, конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016