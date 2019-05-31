ГБР начало расследование факта захвата Порошенко государственной власти

Государственное бюро расследований начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Об этом на своей странице в Telegram написал инициатор иска юрист Андрей Портнов.

Он напомним, что Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, якобы, ействуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.

«Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внёс в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещён в следственный изолятор», — написал Портнов.