Зеленский в ближайшее время посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту», — сказал министр журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, пережает Интерфакс-Украина.
Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.
«Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес», — сообщил Ле Дриан.
Напомним, что Зеленский уже встречался с Макроном до выборов. Тогда президент Франции стал единственным мировым политиком, кто принял кандидата.
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