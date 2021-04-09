Зеленский собирается в Париж на встречу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время направится с визитом в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом в пятницу сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
«Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — сказал он в интервью изданию «Киев Пост»,.
«Несомненно, две из самых важных тем в повестке дня президента — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы. Будет о чём поговорить», — добавил посол Франции в Украине.
По словам де Понсена, он «будет сопровождать Зеленского в самолёте, а сама встреча президентов Украины и Франции, вероятно, пройдёт к концу следующей недели».
Посол Франции в Украине также отметил, что «во Франции обеспокоены действиями России (на Донбасса и в Крыму — Ред.), значительно отличающимися от всех предыдущих лет».
Как сообщалось, Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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