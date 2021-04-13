Зеленский в пятницу пообедает с Макроном в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что визит связан с ростом напряженности в Украине из-за военных подкреплений РФ на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Как сообщалось, Владимир Зеленский может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения эскалации на Донбассе и реформ в Украине.

«Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — сообщил по этому поводу посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью изданию «KyivPost».