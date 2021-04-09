В ОП анонсировали разговор Зеленского, Макрона и Меркель – без Путина

Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Сейчас мы планируем также трехстороннее разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков», — рассказал Жовква в интервью изданию «LB.ua», опубликованном в пятницу утром.

Он также подчеркнул, что как только произошло обострение на Донбассе, Украина сразу попросила провести переговоры со всеми тремя представителями «Нормандской четверки», однако Кремль отказался. «Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — отметил Жовква.

Также замруководителя Офиса президента добавил, что Минский и Нормандский форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советников лидеров стран.

«Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны», — сказал Жовква.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.