В ОП анонсировали разговор Зеленского, Макрона и Меркель – без Путина

Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Сейчас мы планируем также трехстороннее разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков», — рассказал Жовква в интервью изданию «LB.ua», опубликованном в пятницу утром.
Он также подчеркнул, что как только произошло обострение на Донбассе, Украина сразу попросила провести переговоры со всеми тремя представителями «Нормандской четверки», однако Кремль отказался. «Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — отметил Жовква.
Также замруководителя Офиса президента добавил, что Минский и Нормандский форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советников лидеров стран.
«Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны», — сказал Жовква.
Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.
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