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Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

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Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в опубликованном в пятницу интервью газете The Sun.

«Я знаю разных участников (лидерской гонки среди консерваторов — Ред.). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен, — сказал американский президент. — Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране».

Трамп также утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью. «Я не хочу говорить, кто это был, но... меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал», — добавил он.

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На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать Brexit. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джонсон считается главным претендентом на пост лидера тори.

Дональд Трамп, Борис Джонсон, политика Трампа
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