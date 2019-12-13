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Трамп предложил Британии торговую сделку после победы консерваторов

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Трамп предложил Британии торговую сделку после победы консерваторов

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона. Об этом он написал в Twitter.

«Поздравления Борису Джонсону в связи с его большой победой!» — написал Трамп. По его словам, после Brexit Британия и США смогут заключить «крупную новую торговую сделку», которая будет выгоднее любого соглашения с ЕС.

Голосование на досрочных парламентских выборах в Великобритании прошло 12 декабря. Как показали экзитполы британских СМИ, Консервативная партия (тори) под руководством Джонсона займет абсолютное большинство в палате общин. Лейбористская партия Джереми Корбина, по данным экзитполов, получит около 200 мест, а на третьем месте окажется Шотландская национальная партия, ей достанется около 50 кресел. Джонсон предложил консерваторам праздновать победу, а также заявил, что у него есть веские полномочия для проведения Brexit.

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По результатам подсчета голосов на 09:30 по Киеву, опубликованным Sky News, консерваторы получают 363 места, лейбористы —203, Шотландская национальная партия — 48, Либеральные демократы — 11.

Дональд Трамп, Борис Джонсон, политика Трампа
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