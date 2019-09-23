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Джонсон и Трамп договорились о заключении торгового соглашения

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Джонсон и Трамп договорились о заключении торгового соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп могут объявить о договоренности заключить соглашение по торговле между двумя станами до июля 2020 года, сообщает британская Sun со ссылками на информированный источник.

Объявление может быть сделано по итогам встречи двух лидеров «на полях» ГА ООН, намеченной на вторник, отмечается в сообщении.

Как сказал изданию высокопоставленный правительственный источник, «политическая воля заключить сделку к июлю есть сейчас у обеих сторон».

«Это большая победа для нас, и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах», — цитирует газета высказывание источника.

Он добавил, что «по обе стороны Атлантики есть понимание того, что это следует сделать именно к этому сроку, поскольку вскоре после него начинается избирательная кампания в США».

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Sun пишет, что Джонсон и Трамп ранее планировали также представить во вторник подробную дорожную карту переговоров по торговой сделке, но решили отложить, чтобы «отшлифовать» детали. Предполагается, что дорожная карта может быть обнародована во время приезда Трампа в Лондон в декабре на саммит НАТО.

Хотя переговоры формально не могут начаться до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, официальные лица уже несколько месяцев обсуждают рамки будущего соглашения, отмечает издание.

Дональд Трамп, Борис Джонсон, политика Трампа, торговое соглашение
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