Трамп и Джонсон сразу после Brexit начнут переговоры о зоне свободной торговли

Премьер Британии Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры о свободной торговле, как только Соединенное Королевство покинет Европейский Союз.

Об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Independent.

По данным офиса британского премьера, Трамп и Джонсон обсудили «беспрецедентные» торговые возможности, предлагаемые Brexit.

«Они согласились, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между Британией и Соединенными Штатами», — сказал представитель Даунинг-стрит.

«Лидеры обеих стран выразили свою приверженность заключению амбициозного соглашения о свободной торговле и началу переговоров как можно скорее после выхода Британии из ЕС», — добавил он.

Трамп в свою очередь указал, что они работают над очень важной торговой сделкой, и добавил: «Я предвижу, что он будет великим премьер-министром».

Кроме того, стороны обсудили напряженность в отношениях с Ираном, что является первым дипломатическим вызовом Джонсону на посту премьера.