Генпрокурор Луценко внезапно раздал советы в сфере энергетики

Генеральный прокуратор Украины Юрий Луценко, который отсутствовал на совещании СНБО по вопросам энергетической безопасности, заявил о необходимости введения ренты на добычу угля и руды, отменить решение правительства об изъятии 90% доходов НАК «Нафтогаз Украины» и лишить облгазы статуса поставки газа населению.

«Вчера состоялось первое заседание СНБО под председательством президента Зеленского. Рассматривали проблемы в области энергетики. Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Если о деолигархизацию говорить всерьез — надо наконец внести в проект госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам», — написал Луценко на своей странице в Фейсбук в субботу.

Кроме того, он отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах газа вне Украины большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. «Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов «Нафтогаза», — подчеркнул генпрокурор.

Также Луценко заявил, что незаконный отбор газа частными облгазами «составил в этом году 5 млрд куб. м, а к концу года объем хищений может составить 10 млрд куб. м».

«Очевидно, что надо не только надеяться действий от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года», — написал он.

Генпрокурор также заявил, что в условиях объявленной Россией нефтяной блокады Украины надо наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс «ПрикарпатЗападтранс».

«О криминале Данилюка, связанном с недостоверным декларированием, я бы пока не сказал», — также добавил Луценко.

Как сообщалось, накануне в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности, на котором обсуждался ряд вопросов в сфере энергетики.

Вечером в это день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что ген прокурора Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя он официально не исключен из его состава.