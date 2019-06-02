В Кремле признали, что Трамп не спешит встречаться с Путиным

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему остается лишь проектом на словах — Вашингтон молчит, сообщил в программе на телеканале «Россия 1» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона, пока нет», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о новой встрече глав государств должна исходить от американской стороны. Вашингтон заявлял о намерениях, но сформулированного предложения от него не было, добавил Песков.
Сам Путин говорил, что готов встретиться со своим американским коллегой в любом месте. Ближайший вариант — саммит G20 в Осаке, который пройдет в конце июня.
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