В Кремле признали, что Трамп не спешит встречаться с Путиным

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему остается лишь проектом на словах — Вашингтон молчит, сообщил в программе на телеканале «Россия 1» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона, пока нет», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о новой встрече глав государств должна исходить от американской стороны. Вашингтон заявлял о намерениях, но сформулированного предложения от него не было, добавил Песков.

Сам Путин говорил, что готов встретиться со своим американским коллегой в любом месте. Ближайший вариант — саммит G20 в Осаке, который пройдет в конце июня.