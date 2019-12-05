Труба жалуется, что в прокуратуре не хотят расследовать дела по Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба допускает, что с его уходом с должности и назначением временным исполняющим обязанности директора человека из Генеральной прокуратуры расследование дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, будет остановлено.
«Большая вероятность того, что они (уголовные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко — Ред.) будут остановлены... Если врио будет кто-то из Генпрокуратуры», — сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.
В частности, он пояснил это тем, что около двух месяцев на согласовании в Генпрокуратуре находится проект подозрения Порошенко по назначению членов Высшего совета правосудия.
«И до сих пор у нас нет результатов... Есть большие риски, что производства (где фигурирует имя Порошенко — Ред.) могут расследоваться не настолько прогрессивно», — сказал Труба.
Как сообщалось, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинается процесс по перезапуску органа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016