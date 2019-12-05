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Труба жалуется, что в прокуратуре не хотят расследовать дела по Порошенко

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Труба жалуется, что в прокуратуре не хотят расследовать дела по Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба допускает, что с его уходом с должности и назначением временным исполняющим обязанности директора человека из Генеральной прокуратуры расследование дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, будет остановлено.

«Большая вероятность того, что они (уголовные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко — Ред.) будут остановлены... Если врио будет кто-то из Генпрокуратуры», — сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.

В частности, он пояснил это тем, что около двух месяцев на согласовании в Генпрокуратуре находится проект подозрения Порошенко по назначению членов Высшего совета правосудия.

«И до сих пор у нас нет результатов... Есть большие риски, что производства (где фигурирует имя Порошенко — Ред.) могут расследоваться не настолько прогрессивно», — сказал Труба.

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Как сообщалось, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинается процесс по перезапуску органа.

Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба
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