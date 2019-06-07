«Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом», но на своих условиях

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подозревает в предложениях «Газпрома» о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий и настаивает на трехстороннем формате переговоров с участием представителей Евросоюза.
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт «Газпрома» и «Нафтгаза» на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 за 1000 куб. м, а во втором — за $221, но делать это «Газпром» «почему-то» отказывается.
Как отметил глава НАК, вместо этого украинская компания покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале — по $259, во 2 квартале — по $212, июльская цена — $178.
«При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга „Газпрома“ „Нафтогазу“, отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины — потери и возвращения в полную зависимость от Кремля», — считает Коболев.
Ранее в пятницу глава правления «Газпром» Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.
Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.
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1737 07.06.2019, 05:14
ELISE
JOURNAL
Общественно-политический журнал Украины
Зеленский сдал Крым и начал войну на Донбассе — Срочное заявление Яроша именно Владимир Зеленский виноват в оккупации Крыма и начале войны на Донбассе.причины поражений Украины в 2014 году, он сказал, что одной из ключевых проблем является «эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства во главе с Зеленским «Они сериалы «Сваты» вместе снимают – абсолютно дебильные, кстати», «95 квартал» — один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через «Интер», «1 + 1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!». Благодаря своей популярности, именно они это делали», «украинец — должно было звучать гордо, а они кого продуцировали? Хохла-малоросса».«именно это (деятельность 95 квартала – прим. Ред) ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас».«И Владимир Зеленский, как руководитель «95 квартала», непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса – это поражение безусловное, — говорит Ярош, — И это он, именно он завел российские войска, именно он – один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Это ярчайший пример карманных патриотов, которые работают на хозяина а не на Украину. Обязательно поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Страна должна знать правду!
UA . ДИВІТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЮ СЦЕНАРІЯ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО ТІЛЬКИ НЕ ДУРНУВАТОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТАКА ЙОГО ДОЛЯ ДУРНОМУ ВІЧНАЯ ПАМ|'ЯТЬ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
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